Samsung One UI 5.1.1 arriva in Italia: svelati smartphone compatibili e date di rilascio

Sono passati ormai sei mesi dal rilascio di One UI 5.1 da parte di Samsung. Il colosso coreano ha sfruttato questo lasso di tempo per sviluppare l'aggiornamento a One UI 5.1.1, che ora è finalmente in arrivo su una pletora di smartphone e tablet Samsung: ecco tutti i device coinvolti e le date di rilasciato dell'update.

One UI 5.1.1 arriverà il 14 agosto anche sul mercato italiano, con un rollout previsto inizialmente sui tre smartphone della Samsung Galaxy S23 e sui tablet della serie Galaxy Tab S8, nonché su Samsung Galaxy Z Flip 4 e su Samsung Galaxy Z Fold 4. Nel corso del mese di agosto e di quello di settembre, poi, l'update verrà esteso anche a tutti gli smartphone Samsung rilasciati negli ultimi anni, secondo la tabella di rollout che trovate in calce.

Vi ricordiamo che One UI 5.1.1 arriverà su tantissimi prodotti del colosso coreano nei prossimi mesi: non saranno solo interessate le linee S e Z di smartphone tablet della compagnia, ma anche i device di fascia media, medio-bassa e bassa delle serie A ed M, nonché gli smartwatch delle linee Galaxy Watch 4 e 5 e i Galaxy Tab A7, A8, Active3, Active4, S6 e S7.

Stando a quanto confermato da Samsung, i principali miglioramenti di One UI 5.1.1 riguarderanno i telefoni pieghevoli delle linee Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, nonché tutti i tablet della compagnia rilasciati negli ultimi anni. Su smartwatch, invece, l'aggiornamento porterà con sé il sistema operativo One UI Watch 5. Nonostante ciò, l'update è consigliato per tutti gli smartphone supportati.

One UI 5.1.1, lanciata a pochi mesi dalla presentazione di Samsung Galaxy A54 e A34 per la fascia media, porta con sé anche una serie di nuove feature per le serie A, M, N e S di smartphone "tradizionali" del colosso coreano. Queste ultime riguarderanno in particolare le app Samsung Cloud, Controllo Multiplo, Chiamate, Messaggi, Foto, Editor Video, Assistenza dispositivo, Meteo, Archivio, Samsung Health, Modalità e Routine, Samsung Account, Quick Share, Galaxy Store e PENUP: un aggiornamento che andrà a migliorare praticamente ogni app preinstallata nei device della linea Galaxy, insomma!