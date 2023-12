Samsung One UI 6.0: Android 14 arriva su questi smartphone Samsung Galaxy

Alla lunga lista di dispositivi su cui è iniziato il rollout della Samsung One UI 6.0 si aggiungono numerose opzioni delle fortunate Serie A e Serie M, i quali riceveranno l'agognato aggiornamento con Android 14 nel corso del mese di dicembre 2023.

In particolare, Samsung ha annunciato che a partire dal 12 dicembre 2023 inizierà la distribuzione dell'aggiornamento dell'interfaccia One UI alla versione 6.0 per questi dispositivi:

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

A questi, dalla data del 18 dicembre 2023, si aggiungeranno anche:

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A13

Tra le funzionalità più interessanti dell'update ricordiamo un'interfaccia rinnovata fino alla radice, con un font rinnovato, nuovi widget ed emoji. Inoltre, viene potenziata la Fotocamera con tante utili feature esclusive e con una nuova interfaccia e verranno aggiunte numerose utilità all'interno del sistema, tra cui la Scansione Documenti e testo e Samsung Pass per utilizzare la funzione Passkey al posto delle password.



I più creativi, invece, potranno fare affidamento sulle potenzialità di Samsung Studio, un nuovo Editor per contenuti multimediali che consente di unire video, aggiungere testi ed elementi grafici ai propri contenuti.

Se siete curiosi di saperne qualcosa in più, ecco tre funzioni nascoste della One UI 6.0 che potrebbero fare la differenza e rinnovare l'esperienza d'uso degli smartphone di Samsung.