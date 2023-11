Samsung, la One UI 6.0 arriva dappertutto: eccola su S21, Fold5 e Flip5

Dopo l'atteso rollout della One UI 6.0 per S22 e Galaxy Serie A, il nuovo aggiornamento che porta in dote Android 14 e numerose migliorie tecniche ed estetiche è pronto ad abbracciare un altro carico di smartphone.

In particolare, Samsung ha annunciato la distribuzione della sua nuova One UI 6.0 su Samsung Galaxy S21 a partire dal 20 novembre 2023, una mossa che farà felici i possessori di questo device ma che non sorprende, in virtù della nota attenzione di Samsung nel supporto ai suoi utenti.

Il 27 novembre, invece, sarà il turno di ulteriori smartphone della Serie A, vale a dire Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A13 5G. In aggiunta a questi due modelli, verranno aggiornati nella stessa finestra temporale anche i pieghevoli di ultima generazione, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5.

Numerose le novità introdotte dalla nuova versione dell'interfaccia Samsung, tra cui un rinnovamento importante per gli elementi grafici dell'app Telefono e dell'app Fotocamera, ma non solo. Aumenta la sicurezza, così come Bixby aggiunge nuove funzionalità al suo arco.

Oltre a quelle più altisonanti, però, ci saranno diverse migliorie meno appariscenti: ecco, ad esempio, alcune funzionalità nascoste della One UI 6.0 di Samsung, dalla schermata di blocco completamente personalizzabile alla tendina delle impostazioni rapide, passando per gli utili widget Fotocamera.