Samsung One UI, gli utenti segnalano un approccio 'aggressivo' lato app

Gli ultimi update della One UI, ovvero la personalizzazione software di Samsung, sembrano aver introdotto un nuovo approccio per quel che concerne le applicazioni. Quest'ultimo non può essere disabilitato totalmente e sta creando qualche "grattacapo" agli utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XDA Developers, appassionati e sviluppatori si sono accorti che, in seguito agli aggiornamenti alla One UI 3.0 e 3.1 basate su Android 11, i processi delle applicazioni in background vengono chiusi in modo molto più "aggressivo" rispetto al passato.

A quanto pare, dopo qualche minuto di inattività in cui lo schermo è spento, le nuove regole si attivano e iniziano ad agire sui processi. L'obiettivo è quello di preservare l'autonomia, ma ovviamente la scelta da parte di Samsung sta facendo discutere, dato che non tutti apprezzano questo tipo di approccio.

Diverse persone segnalano infatti che la funzionalità può andare a impattare, ad esempio, sull'utilizzo delle applicazioni legate al fitness, che rimangono spesso aperte in background per raccogliere correttamente i dati e fornire un resoconto all'utente.

Purtroppo, attualmente non esiste alcuna opzione offerta dal sistema operativo per disabilitare totalmente questa funzionalità. Tuttavia, gli utenti affermano di aver risolto parzialmente disabilitando l'opzione di ottimizzazione dell'utilizzo della batteria per le app che necessitano di rimanere in background per lungo tempo.