Samsung e OnePlus prendono in giro Apple per l'USB-C di iPhone 15

Apple ha da poco aperto i preordini degli iPhone 15 anche in Italia, ma non è solamente questo ad attirare l'attenzione sulla nuova gamma di smartphone. Infatti, Samsung e OnePlus hanno deciso di lanciare frecciatine ad Apple. Potete immaginare il motivo: l'adozione dello standard USB-C.

Quest'ultimo è infatti ampiamente diffuso in ambito Android da lungo tempo, quindi non sorprende che un tweet di OnePlus USA utilizzi ironicamente la frase "Pretty innovative stuff", ovvero "Roba piuttosto innovativa". D'altronde, anche gli smartphone del robottino verde appartenenti alle fasce più basse dispongono ormai di una porta USB Type-C.

Vale però la pena ricordare che l'abbandono dello standard Lightning da parte di Apple è dovuto anche alla direzione voluta dall'Europa, dunque non si tratta di una decisione su cui la società di Cupertino sembra aver spinto troppo. Questo vale anche per l'annuncio degli auricolari Apple con USB-C, relativo ai modelli AirPods Pro 2 ed EarPods.

Per quel che riguarda invece la frecciatina lanciata da Samsung, il brand sudcoreano ha pubblicato un tweet in cui si legge: "At least we can C". Di certo il post del profilo Samsung Mobile US non ha bisogno di traduzioni. Insomma, due grandi brand hanno commentato la novità a loro modo: per il resto, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Ars Technica, alla fine la porta USB-C degli iPhone 15 non avrà limitazioni per quel che riguarda gli accessori.