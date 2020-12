Samsung ottimizza le performance gaming di alcuni Galaxy con GameDriver

Samsung ultimamente sta dimostrando una certa attenzione per quel che concerne gli aggiornamenti dei suoi smartphone già presenti sul mercato. Dopo aver annunciato il supporto di tre anni per svariati modelli della gamma Galaxy, ora l'azienda sudcoreana ha deciso di concentrarsi sull'ottimizzazione delle performance lato gaming.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e XDA Developers, i possessori degli smartphone appartenenti alle serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20 possono ora accedere a una nuova applicazione chiamata GameDriver. Quest'ultima apporta una novità importante, dato che permette al produttore di rilasciare aggiornamenti per la GPU dei dispositivi senza dover per forza passare per il rilascio di un firmware intero.

In parole povere, questo significa che, in caso di problemi relativi alla GPU, Samsung può intervenire in modo più rapido. Lo stesso vale chiaramente per eventuali miglioramenti in termini di performance. Tra l'altro, stando alle fonti estere, l'azienda sudcoreana avrebbe lavorato a stretto contatto con Google, Qualcomm e ARM, in modo da portare agli utenti la migliore esperienza gaming possibile.

In ogni caso, l'applicazione GameDriver si può scaricare direttamente dal Play Store di Google. Fate attenzione a scegliere la versione dell'app giusta, in quanto ne esiste una per smartphone con processore Exynos e una per i dispositivi con SoC Snapdragon. I giochi supportati in termini di miglioramento delle performance al momento sono Call of Duty: Mobile, Fortnite e Black Desert.