Samsung, pannelli arrotolabili e flessibili sono ufficiali: benvenuti nell'Era OLED

Nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 5H abbiamo avuto modo di apprezzare l'enorme maestria in campo OLED del produttore sudcoreano. Per questo, non stupisce affatto l'enorme reveal fatto sul nuovo portale OLED ERA.

Una clamorosa ondata di informazioni da fonte ufficiale che nasconde dettagli sostanziali sullo stato dell'arte della tecnologia, tra prodotti disponibili e in cantiere, oltre ai primi riferimenti di marketing ai nuovi dispositivi flessibili.

In particolare, nel nuovo portale Samsung è possibile apprendere la nuova categorizzazione dei cosiddetti prodotti Flex OLED:

Flex Bar - Si tratta dei dispositivi clamshell come il nuovo Galaxy Z Flip3 5G

Flex Square - L'ormai tradizionale form factor dei flagship della gamma Galaxy Z Fold

Flex Note - Nuovo concept per notebook e ultraportatili con display pieghevole

Slidable Flex - Prima delle novità più intriganti, ovvero i display estensibili

Rollable Flex - Nomen Omen, dispositivi con schermo arrotolabile, presumibilmente TV

Anche solo con un paio di riferimenti, Samsung riesce a farci sognare in grande. In particolare, i riferimenti ai primi estensibili ci parla chiaramente di quanto quest'opzione sia non solo concreta ma anche in lavorazione per la gamma Galaxy.

Il dettaglio più interessante del lotto, soprattutto per gli appassionati di Cinema e Home Entertainment, è però la categoria Rollable Flex, con display OLED arrotolabili all'interno di un meccanismo presente nel piedistallo e che rende, di fatto, lo schermo a scomparsa totale. Enormi le potenzialità in termini di arredamento e design, ma il vero motivo per cui potrebbe rappresentare una rivoluzione per il colosso di Seul riguarda il fatto che questa tecnologia potrebbe sancire l'ingresso degli schermi OLED nella selezione Smart TV.