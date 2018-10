Samsung parla del suo smartphone pieghevole, che è anche un tablet tascabile (7 novembre?)

In un mercato in cui si fatica a trovare ai dispositivi mobili una caratteristica peculiare, le novità sono molto importanti. Ebbene, Samsung ha appena parlato in modo ufficiale del suo nuovo smartphone pieghevole, facendoci sapere che dispone di un ampio display, tanto che la società sudcoreana lo definisce come "una sorta di tablet tascabile".

D'altronde, il fatto che Samsung stesse lavorando da parecchi anni a un dispositivo del genere era già di dominio pubblico da diverso tempo. Infatti, un video concept dello smartphone pieghevole, che potete vedere qui sopra, era già trapelato online nel lontano 2013.

Tuttavia, ora finalmente la società californiana ne ha parlato in via ufficiale nella figura del suo CEO della divisione mobile, Dj Koh. In particolare, quest'ultimo ha parlato di questo dispositivo ai microfoni dei colleghi di CNET, dichiarando che disporrà di un ampio schermo e delle funzionalità di multi-tasking, comparandolo successivamente a una sorta di tablet tascabile.

Inoltre, stando a quanto riportato anche da The Verge, Dj Koh avrebbe lasciato intendere che lo smartphone pieghevole verrà annunciato nel corso del keynote d'apertura della prossima Developer Conference di Samsung, che si terrà il prossimo 7 novembre.

"Quando vendiamo un telefono pieghevole, questo deve essere ottimo per i nostri clienti. [...] Se l'esperienza utente non è all'altezza dei nostri standard, meglio non offrire questo tipo di prodotti. [...] Potrebbe trattarsi di un mercato di nicchia, ma si espanderà. [...] Abbiamo bisogno di un telefono pieghevole", ha aggiunto Dj Koh.