Samsung parteciperà al CES 2021 dall'11 al 14 gennaio: cosa presenterà?

Mentre online sono apparsi addirittura tre video teaser della serie di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21, il colosso sudcoreano ha confermato la sua presenza al primo grande evento tech del prossimo anno: il CES 2021. In tale occasione, che durerà dall’11 gennaio al 14 gennaio e sarà visibile via streaming, cosa presenterà?

Le possibilità sono diverse, considerata la durata dell’evento e le tante indiscrezioni recenti sui prodotti marchiati Samsung. Secondo GSMArena con ogni probabilità durante CES 2021 Samsung mostrerà al mondo la sua nuova linea di TV QLED, soundbar inedite e tecnologie nel mondo dei display.

Ma la vera novità potrebbe essere proprio il Samsung Galaxy S21: sebbene tendenzialmente i grandi nomi del mondo tech riservino eventi ad hoc per i dispositivi più importanti, se le indiscrezioni riguardanti la presentazione del 14 gennaio 2021 fossero vere si tratterebbe proprio di un lancio nel corso del CES. In alternativa, l’azienda sudcoreana potrebbe rinviare il tutto a circa un mese dopo, come hanno già affermato altri leaker ancora nel mese di novembre.

Altro prodotto che potrebbe fare una breve comparsa durante CES 2021 è il nuovo modello di auricolari True Wireless Galaxy Buds Pro, di cui a inizio dicembre sono apparsi i primi render che svelano il possibile design, ma anche altri dettagli tecnici come la presenza di una custodia dalla batteria da 472 mAh, della cancellazione attiva del rumore (ANC) e del loro lancio assieme alla gamma Galaxy S21 come incentivo per il preordine o bonus a un prezzo inferiore rispetto a quello di retail separato.

Insomma, ora come ora possiamo aspettarci di tutto da Samsung. Non ci resta dunque che attendere la fatidica data, o magari qualche anticipazione precedente direttamente dall’azienda, per sapere cosa ci mostrerà in tale occasione.