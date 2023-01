Samsung, passi da gigante nei TV Micro-LED: nel 2023 arrivano sette modelli, da 50 a 140'

Dopo aver presentato i TV QD-OLED di Samsung per il 2023, la compagnia sudcoreana ha rivelato al CES 2023 un altro interessante asso nella manica: stiamo parlando della nuova lineup di televisori Micro-LED, composta da ben sette prodotti con dimensioni che partono da 50" e che arrivano fino a 140".

Nello specifico, Samsung ha annunciato dei TV Micro-LED da 50", 63", 76", 89", 101", 114" e 140". A differenza di quanto alcuni potrebbero pensare, però, la novità maggiore della lineup 2023 del produttore coreano non sta negli schermi di grandi dimensioni, ma nell'annuncio dei televisori fino a 50", che indica un deciso passo avanti nella miniaturizzazione dei pannelli Micro-LED.

A sua volta, ciò è sintomo di un miglioramento nei processi produttivi dei Micro-LED, la cui complessità aumenta man mano che le dimensioni dei pannelli si riducono. Non a caso, dopo l'annuncio al CES 2023 Samsung ha spiegato che "abbiamo miniaturizzato le tecnologie introdotte nel display The Wall per creare una TV consumer mai vista prima".

Punti forti del prodotto sono sicuramente il nero a 20 bit, il refresh rate a 240 Hz e il tempo di risposta di 2 nanosecondi, che rendono "le TV Samsung Micro-LED un punto di riferimento per la qualità delle immagini, sia per l'entertainment che per il gaming". Infine, il rapporto schermo-corpo della gamma Micro-LED 2023 Samsung sarà pari al 99,9%.

Un comunicato di Samsung, infine, aggiunge che tutte le Smart TV della compagnia coreana (comprese dunque quelle con tecnologia Micro-OLED) includeranno il servizio Smart TV Plus, che permette lo streaming TV gratuito e senza pubblicità, con video on demand, per un totale di 1.800 canali a livello globali, di cui 50 proprietari della stessa Samsung.