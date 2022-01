Samsung: la nuova patch di sicurezza arriva su Galaxy S10, correte ad aggiornare!

Solo un paio di giorni fa, Samsung ha rilasciato la patch di sicurezza di gennaio 2022 per molti dei suoi smartphone e tablet più recenti. Oggi, invece, si è aggiunto alla lineup dei device aggiornati anche il Galaxy S10: la patch di sicurezza per lo smartphone pubblicato nel 2019 è al momento disponibile in Germania.

Vista la disponibilità tedesca della patch, con ogni probabilità essa sarà estesa a tutti gli altri Paesi europei nei prossimi giorni. L'aggiornamento arriva insieme all'update del firmware alla versione G97xFXXUEGVA4, ed è disponibile per Samsung Galaxy S10, S10e e S10+.

La patch di sicurezza introduce fix per decine di vulnerabilità di privacy e sicurezza, perciò Samsung consiglia a tutti gli utenti che utilizzano un Galaxy S10 di aggiornare il più rapidamente possibile il proprio device. Inoltre, Samsung potrebbe anche aver incluso dei bugfix o dei miglioramenti alla stabilità del device nell'aggiornamento, rendendolo ancora più consigliato.

Se vi trovate in Germania ed avete uno smartphone della linea Galaxy S10 potete effettuare l'update direttamente dalle impostazioni, navigando nella sezione "aggiornamento software" e poi toccando l'opzione "scarica e installa". Inoltre, è anche possibile scaricare e installare manualmente il firmware per lo smartphone.

L'arrivo dell'ultima patch di sicurezza anche sul Galaxy S10 mostra che Samsung intende supportare per anni i propri device: l'S10, infatti, è stato lanciato ormai tre anni fa, all'inizio del 2019, insieme ad Android 9. Lo smartphone ha ricevuto l'update ad Android 10 a inizio 2020, quello ad Android 11 a inizio 2021 e, solo pochi giorni fa, è stato aggiornato ad Android 12.