Samsung Pay arriva in Italia, ecco gli istituti finanziari supportati

Dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane,ha ufficialmente annunciato, qualche ora fa, l'arrivo della piattaforma di pagamento digitale Samsung Pay anche nel nostro paese.

Samsung Pay, sulla scia di Apple Pay e simili, è un servizio di pagamento mobile semplice e sicuro, disponibile ovunque. che si basa sulla tecnologia Near Field Communication (NFC) e quella proprietaria Magnetic Secure Transmission (MST) per permettere agli utenti di effettuare i pagamenti.

Nel comunicato diffuso, Samsung sottolinea come Pay operi su tre livelli di sicurezza: autenticazione tramite impronta digitale o scansione dell'Iride, tokenizzazione delle schede e la piattaforma di sicurezza mobile, Samsung Knox. Inoltre, Samsung Pay mira a facilitare ulteriormente i pagamenti: gli utenti non dovranno fare altro che effettuare uno swipe sul dispositivo idoneo, selezionare la carta, autenticarsi utilizzando l'impronta digitale, la scansione dell'Iride o il PIN ed avvicinare il telefono al terminale nel punto vendita.

Samsung Pay è disponibile su Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy A8, Galaxy A5 del 2017, Galaxy A7 del 2016 e sugli indossabili Gear S3 Classic, Gear S3 Frontier e Gear Sport, da cui è accessibile solo tramite NFC.

A livello di istituti e banche abilitate, Samsung Pay è compatibile con Maestro, MasterCard, Visa, Visa Pay e con gli stituti finanziari Mediolanum, BNL, Che Banca!, Hello Bank!, Intesa San Paolo, Nexi e partner, ed Unicredit. Per i clienti Intesa Sanpaolo, partecipano solo le carte Mastercard. Per i clienti BNL e Hello bank!, partecipano solo le carte Mastercard e le carte di debito Maestro. Per i clienti CheBanca! il servizio è al momento disponibile solo per i clienti che hanno richiesto il conto dopo il 12 marzo, sarà attivo per tutti i clienti a partire dal mese di maggio.

Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.