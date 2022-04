Samsung pensa al 6G: annunciato primo forum sul futuro della rete mobile

Sempre più colossi della tecnologia e centri di ricerca stanno spostando la loro attenzione sulla rete mobile del futuro: il 6G. Mentre in Cina si raggiungono velocità da record, Samsung ha annunciato il suo primo forum dedicato esclusivamente al 6G. L’invito è chiaro: prepariamoci alla sesta generazione.

Il 13 maggio 2022 Samsung Electronics terrà in streaming il suo primo Forum 6G dal titolo “The Next Hyper-Connected Experience for All”, al quale parteciperanno numerosi esperti da tutto il mondo. L’evento sarà suddiviso in due sessioni, aperto a chiunque desideri iscriversi (entro il 13 maggio 2022) e trasmesso in diretta sul canale ufficiale Samsung su YouTube.

Il primo incontro si focalizzerà, dopo l’apertura, sul tema “6G Air Interface” e vi parteciperanno esperti come il professore Jeffrey Andrews, il vicepresidente senior e direttore generale dei laboratori 6G presso NTT DOCOMO e anche John Smee, vicepresidente senior dell'ingegneria presso Qualcomm Technologies. Il secondo incontro “Intelligent Network for 6G” vedrà dunque la partecipazione di professori universitari da Cina, Corea del Sud e Finlandia, oltre a rappresentanti di Samsung Electronics e Samsung Research.

Come affermato da Sebastian Seung, Presidente e Responsabile della ricerca Samsung, “Siamo entusiasti di ospitare il nostro primo forum dedicato esclusivamente alla condivisione di conoscenze e approfondimenti sulla tecnologia 6G e alla diffusione della nostra visione. Oltre al Samsung AI Forum e al Samsung Security Tech Forum, che teniamo ogni anno come 'Samsung Tech Forum', questo nuovo Samsung 6G Forum rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel settore e non vediamo l'ora di discutere sugli argomenti chiave correlati con colleghi, esperti e chiunque sia interessato alla tecnologia di comunicazione di prossima generazione”.

Rimanendo nel mondo Samsung, a breve la società venderà singoli pezzi di ricambio per smartphone Galaxy.