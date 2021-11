Samsung pensa a un chipset Exynos di fascia bassa per diffondere il 5G

In attesa del famoso chipset Exynos con grafica AMD dotato di Ray Tracing, Samsung si starebbe muovendo anche nella fascia bassa pensando al rilascio di un SoC inedito da implementare sui Galaxy entry-level. Non si parla ancora delle specifiche tecniche nel dettaglio, ma è pressoché certa la dotazione di un modem 5G.

Ad accennare minimi dettagli riguardo tale prodotto è il rinomato tipster Ice Universe che, su Twitter come da sua prassi, si è limitato a poche righe e quasi zero dettagli tecnici. Il chipset in questione dovrebbe chiamarsi Exynos 1280 ed essere prodotto tramite processo a 5 nanometri. Ciò che sorprende il noto informatore è che le performance dovrebbero essere inferiori all’Exynos 1080, chipset di fascia media con prestazioni da flagship introdotto sul mercato nel novembre 2020. Mancando però dettagli sul numero di core, sulla GPU in dotazione e sulla frequenza, al momento si può restare solamente in attesa.

Un dettaglio quasi certo, seppur non trattato da Ice Universe, riguarda l’implementazione di un modem 5G per proseguire con la diffusione del nuovo standard di rete. Includendolo su un numero sempre maggiore di smartphone, anche le varie società operative in ambito telecomunicazioni sentiranno una certa pressione per diffondere il 5G più rapidamente, soprattutto sul Vecchio Continente che sta ancora arrancando. Consigliamo, tuttavia, di prendere questi rumor con le pinze.

Sempre a proposito di Samsung, la società ha annunciato che One UI 4 arriverà sui Galaxy Book con Windows 11.