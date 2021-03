Samsung pensa al futuro: in arrivo smartphone con fotocamera da 200MP e 6 sensori?

Samsung è molto interessata al comparto fotocamera dei propri smartphone, tanto che da diverso tempo sarebbe al lavoro per rilasciare un sensore da 600MP. C’è però un passo intermedio che sembrerebbe molto più vicino: dopo l’approdo dei 108MP, infatti, ora la società sudcoreana starebbe preparando un chip con supporto al sensore da 200MP.

A svelarlo è stato un breve teaser pubblicato dall’account ufficiale di Samsung Exynos su Twitter, che potete vedere anche in calce all’articolo, dove appare chiaramente un sensore della fotocamera da 200 megapixel insieme ad altri 5 sensori: insomma, possiamo aspettarci uno smartphone con fino a 6 obiettivi posteriormente, mentre anteriormente si parlerebbe di due sensori, e tutto sotto il controllo di un singolo, nuovo chip Exynos proprietario.

Non è noto quindi se si parla di smartphone di casa Samsung con tale gigantesco sensore in arrivo sul mercato, o se semplicemente si tratti di un teaser riguardante le potenzialità del processore in sé, anche se quest’ultima opzione rimane la più plausibile. Inoltre, in tal caso, è piuttosto probabile che il produttore asiatico faccia debuttare questo sensore su un suo dispositivo mobile prima di renderlo disponibile per altri modelli di marchi già partner, come Vivo o Motorola.

C’è però un’indiscrezione che, se verificata, potrebbe cambiare tutto: leak precedenti parlavano infatti dell’implementazione di un sensore da 200 megapixel sullo smartphone ZTE Axon 30 Pro, attualmente noto con il numero di modello S5KGND dalle dimensioni pari a 1/1.37” e con supporto alla tecnica del binning, ovvero la riduzione della risoluzione della fotografia per far sì che risulti più nitida. Sarà solo il tempo, però, a confermare se questa fotocamera arriverà a tutti gli effetti su ZTE Axon 30 Pro prima di altri telefoni d’ultima generazione.

La divisione Samsung Display, intanto, sta lavorando continuamente sui pannelli OLED per smartphone da gaming come il nuovo Asus ROG Phone 5, da noi recensito a metà marzo.