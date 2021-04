Samsung pensa al primo tablet foldable Z Fold Tab: tripla piega e lancio nel 2022?

Samsung sta già dominando il mercato degli smartphone pieghevoli grazie alla sua gamma Galaxy Z, ma ora si inizia a parlare anche dei primi tablet foldable ed estensibili come nel caso del concept proposto da TCL. Il colosso sudcoreano, però, vorrebbe “esagerare” proponendo all’utenza un tablet Galaxy con tripla piega.

A rivelarlo è stato il sito Gizmochina in esclusiva grazie a una collaborazione col tipster Yogesh già noto tra gli utenti Twitter appassionati di tecnologia. In particolare, le voci riguarderebbero il nome Galaxy Z Fold Tab – piuttosto semplice e legato sempre alla serie di prodotti foldable firmati Samsung – e il periodo di lancio, ossia il primo trimestre del 2022.

Per ora non è noto alcun dettaglio riguardante le caratteristiche tecniche, oltre al presunto sistema di ripiegamento addirittura triplo, al possibile supporto per la S Pen ibrida ancora in fase di sviluppo e la dotazione di un vetro ultrasottile UTG migliorato rispetto alla generazione attuale di prodotti pieghevoli, atteso per l’implementazione anche nello smartphone Galaxy Z Fold 3 che, quindi, sarà una sorta di test per il tablet Galaxy Z Fold Tab.

Insomma, c’è spazio per fantasticare riguardo il comparto tecnico e l’aspetto finale del prodotto, però è certamente un segnale del sempre più considerato mondo dei dispositivi con display pieghevole, attualmente quasi un lusso nel mondo tech. Sarà il periodo 2021-2022 il momento in cui vedremo giungere sul mercato dei foldable più accessibili? Si tratta di una speranza di molti, ma per ora sembra molto lontana.

Samsung intanto ha pianificato un nuovo Unpacked per il 28 aprile 2021, data in cui si parla del lancio del “Galaxy più potente”: molto probabilmente si tratterà dell’ultima generazione di laptop Galaxy Book, ma le sorprese sono dietro l’angolo.