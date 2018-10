Samsung: per i nuovi Q900R prezzi da 4.999 Euro. Lancio il 28 Ottobre

E' il 28 Ottobre la data prescelta da Samsung per il lancio dei primi televisori 8K del mercato, che aveva presentato più di un mese fa all'IFA di Berlino tra lo stupore di tutti.

Poco più di undici giorni quindi per poter osservare da vicino la nuova gamma Q900R, nonostante lo scetticismo di molti dettato principalmente dalla mancanza di contenuti in grado di supportare la risoluzione.

Samsung oggi ha annunciato i prezzi ufficiali dei tre modelli, rispettivamente da 65, 75 ed 85 pollici. I primi due saranno disponibili già tra qualche settimana, mentre per la variante più grande bisognerà ancora attendere un pò: si parla di circa un mesetto, probabilmente a causa del ritmo più basso di produzione.

A Milano il colosso coreano ha però svelato quello che è l'aspetto che interessa maggiormente gli utenti, ovvero i prezzi. Sorprendentemente, non si tratta di costi elevatissimi ed inaccessibili, ben lontani dai 15.000 Dollari del modello più grande.

Nello specifico, il modello con diagonale da 65 pollici sarà disponibile al prezzo consigliato di 4.999 Euro, quindi comunque più basso rispetto ai prezzi di lancio dei primi televisori 4K. Per il 75 pollici invece bisognerà sborsare 6.999 Euro mentre, come ampiamente preannunciato grazie al sito americano, la variante top da 85 pollici avrà un prezzo di 14.999 Euro.

Samsung ha anche annunciato che ai possessori offrirà i contenuti in 8K di Chili in regalo, per permettere agli utenti di godere a pieno della risoluzione, evitando l'upscaling.