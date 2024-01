Samsung, pieghevole 'budget' in arrivo? Nel 2024 potrebbe uscire il Galaxy Z Fold 6 Lite

Dei pieghevoli Samsung a prezzo budget si parla ormai da diversi anni, ma questi misteriosi smartphone non si sono mai fatti strada sul mercato. Ora, però, le cose potrebbero cambiare: possibile che una versione entry-level di Samsung Galaxy Z Fold 6 sia in arrivo nei prossimi mesi?

Stando a quanto riporta GizmoChina, Samsung starebbe considerando un Galaxy Z Fold 6 "budget" per guadagnare quote di mercato in un settore in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita. D'altro canto, con il lancio di OnePlus Open a ottobre, quello di Google Pixel Fold a luglio e quelli dei pieghevoli di Honor, OPPO e Xiaomi sul mercato cinese, sembra che il settore dei pieghevoli a portafoglio si stia saturando rapidamente.

Negli scorsi mesi, era emerso che Samsung avrebbe lanciato il Galaxy A Fold come alternativa a prezzo budget allo Z Fold 6, mentre in altri frangenti era stato riportato che lo smartphone si sarebbe chiamato Galay Z Fold FE. A prescindere dal nome, il prodotto dovrebbe essere uno smartphone pieghevole di fascia media, capace di combinare un form factor "a portafoglio" con un prezzo tutto sommato contenuto.

Secondo GizmoChina, questo device dovrebbe diventare realtà nel 2024, e dovrebbe mantenere lo stesso design del Galaxy Z Fold 6, unendolo però a delle specifiche tecniche da smartphone midrange, optando magari per un SoC di scorsa generazione o per una RAM di dimensioni inferiori al solito. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato insieme ai Galaxy Z Flip e Z Fold 6 nel mese di luglio o di agosto: in totale, dunque, Samsung lancerà tre smartphone pieghevoli nel corso del 2024.

Sembra però che il mercato di riferimento per il Galaxy Z Fold 6 "Lite" non sarà quello europeo: lo smartphone, infatti, sarà pensato soprattutto per la Cina, dove Samsung è al momento terza in termini di market share nel mondo dei pieghevoli, dietro a compagnie nazionali come Honor e Huawei e con una fetta di mercato pari al 19% del totale.