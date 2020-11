Samsung, il pieghevole Galaxy Z Flip 2 non ci sarà al prossimo Unpacked?

Samsung avrebbe deciso di rimuovere il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 2 dalla line-up di dispositivi in attesa di presentazione in occasione del prossimo evento Unpacked. Dato questo rinvio, ci si può aspettare un arrivo in ritardo rispetto alla tabella di marcia, evenienza che però darà più spazio ai top di gamma Galaxy S21.

A diffondere questa indiscrezione sono stati i colleghi coreani di The Elec ripresi anche da SamMobile: stando a quanto da loro riportato, Galaxy Z Flip 2 non sarà svelato nel primo trimestre del 2021 per permettere a Samsung di capitalizzare l’hype per la serie Galaxy S21 di cui ultimamente sono giunti molti più rumor rispetto al pieghevole. Tra queste voci, una in particolare farà felice moltissimi utenti poiché al posto degli auricolari cablati AKG dovrebbero essere inclusi gratuitamente gli auricolari TWS Galaxy Buds Beyond.

Il successivo lancio del Galaxy Z Flip 2 è probabilmente il motivo per cui finora non abbiamo visto molte voci sul dispositivo, di cui allora dobbiamo attenderci la presentazione verso aprile-maggio o anche più tardi. I primi tre mesi dell’anno, infatti, con ogni probabilità saranno dedicati a Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Il colosso sudcoreano però deve ancora confermare i suoi piani per il lancio dell'ammiraglia nel 2021, dunque meglio prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze e attendere qualche teaser ufficiale dalla compagnia.

Intanto si parla anche della gamma Galaxy Note che, stando alle ultime voci diffuse online, potrebbe essere cancellata per spostare tutta l’utenza verso il prossimo Galaxy Z Fold 3 dotato di una S Pen proprio come i modelli Note, ma anche di una fotocamera sotto al display e un Ultra Thin Glass di seconda generazione. Tra l’altro, anche il Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe supportare la S Pen sin dal lancio.