Samsung, i pieghevoli vanno a ruba: vendite aumentate del 300% nel 2021

Ormai la nuova generazione di smartphone pieghevoli Samsung è dietro l'angolo: Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 saranno lanciati nel corso dell'evento Galaxy Unpacked di agosto. In attesa di quest'ultimo, l'azienda di Suwon ha spiegato di aver venduto ben 10 milioni di smartphone foldable nel corso del 2021.

Un post su Samsung Newsroom firmato da TM Roh, direttore della sezione Mobile Experience di Samsung, spiega che le vendite di pieghevoli Samsung nel 2021 hanno "toccato la cifra di 10 milioni di unità", grazie in particolare al successo dei Galaxy Z Fold e Z Flip 3. In termini percentuali, il colosso di Suwon ha spiegato che l'aumento delle vendite è stato pari al 300% rispetto al 2020.

Non a caso, dunque, Roh ha definito la crescita del mercato pieghevole "estremamente rapida". Un altro dato che salta all'occhio è però che il 70% degli utenti hanno comprato un Galaxy Z Flip, mentre solo il 30% ha preferito il form factor "a portafoglio" del Galaxy Z Fold. Ciò, ovviamente, sembra dipendere anche dalla disparità di prezzo tra i due smartphone, che però potrebbe risolversi quando (e se) Samsung lancerà il Galaxy A Fold, probabilmente nel corso del 2024.

Il dato pubblicato da Samsung va comunque preso con le pinze: degli istituti di analisi indipendenti, infatti, sembrano concordare sul fatto che le dimensioni del settore foldable siano certamente in forte espansione, ma non abbiano ancora raggiunto la massa di cui parla il colosso di Suwon. Per esempio, un report dell'International Data Corporation (IDC) spiegava che, in totale, le vendite di smartphone pieghevoli si attestano sulle 7,1 milioni di unità per i device di Samsung nel 2021.

La parte più interessante dell'editoriale di Roh sul blog di Samsung, però, sembra essere quella in cui viene annunciato che Galaxy Z Fold e Z Flip 4 saranno ufficialmente presentati al prossimo evento Unpacked dell'azienda, che si terrà ad agosto. il Senior Vice President di Samsung ha anche spiegato di essere "elettrizzato all'idea di vedere le persone che scoprono nuovi modi di fare le cose che amano con i nostri smartphone pieghevoli".