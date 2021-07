Samsung, pioggia di leak su tutti i dispositivi del prossimo Unpacked: ecco i render!

Nonostante la “dichiarazione di guerra” ai tipster da parte di Samsung, recentemente c’è stata una vera e propria pioggia di leak riguardanti la gamma di dispositivi che il colosso sudcoreano dovrebbe presentare durante l’evento Galaxy Unpacked atteso per l’11 agosto 2021. Vediamo, dunque, alcuni tra i render trapelati.

È stato il tipster Evan Blass a diffondere tramite Twitter delle piccole clip con render 3D dove si vedono i prodotti in questione da ogni angolo. In calce all’articolo potrete vedere un’immagine del Galaxy Z Flip 3, dotato di una scocca esterna particolare in quanto divisa in due parti per evidenziare la collocazione dello schermo e della fotocamera, ma anche delle GIF riguardanti l’altro foldable Galaxy Z Fold 3 – che davvero giungerà con una fotocamera selfie UPC, ovvero sotto al display – e il nuovo smartwatch Galaxy Watch 4 – che sarà uno dei primi smartwatch con One UI Watch basata su Android Wear.

Visitando l’account Twitter di Evan Blass, però, possiamo vedere anche i render di Galaxy S21 FE, altro smartphone particolarmente atteso dai fan Samsung; Galaxy Watch 4 Classic, variante dello smartwatch con design più classico, come da nome; e infine, anche gli auricolari True Wireless Galaxy Buds 2 attesi per il lancio sul mercato con tecnologia ANC (Active Noise Cancellation). Tutto ciò, tra l’altro, era già stato parzialmente pubblicato dallo stesso Blass via Twitter, ma in seguito agli avvertimenti della società sudcoreana ha deciso di cancellare i tweet e poi, curiosamente, ripubblicarli. Non ci resta quindi che attendere l’evento attualmente vociferato per agosto per conoscere tutti questi prodotti anche nei loro dettagli tecnici.

Restando nel mondo Samsung, sul mercato è atteso anche il lancio dei tablet Galaxy Tab S8, presumibilmente in arrivo nel 2022.