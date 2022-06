Samsung porta Android 12 con One UI 4.1 su smartphone rugged Galaxy Xcover 5

A qualche giorno di distanza dalla distribuzione della patch di giugno 2022 su Samsung Galaxy S10, il gigante sudcoreano ha avviato il rilascio di Android 12 con One UI 4.1 su Samsung Galaxy Xcover 5, l’ultimo dispositivo mobile rugged portato sul mercato dal produttore.

La segnalazione della disponibilità di questo major update del sistema operativo per il rugged Galaxy Xcover 5 è stata data dagli attenti colleghi di SamMobile nelle ultime ore e, pur non menzionando in quali paesi specifici del Vecchio Continente sta arrivando, conferma il suo approdo in Europa in queste settimane e nel resto del mondo nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta, per essere esatti, della versione firmware G525FXXU5BVE5 con personalizzazione del sistema One UI 4.1 e patch di sicurezza di maggio 2022. Le novità principali sono le stesse viste fino a oggi in tutti gli smartphone Samsung che hanno ricevuto l’ultima iterazione del robottino verde: funzionalità aggiuntive dedicate alla privacy e alla sicurezza del dispositivo, app di sistema come Samsung Internet, Bixby e Samsung Keyboard aggiornate e lo stile altamente personalizzabile e colorato del design Material You nel formato voluto dai tecnici Samsung.

Se siete in possesso dello smartphone Samsung Galaxy Xcover 5, pertanto, vi consigliamo di prestare attenzione alle notifiche di sistema per accedere rapidamente all’aggiornamento ad Android 12.

A fine maggio, invece, sono trapelati render e specifiche tecniche di Samsung Galaxy XCover 6 Pro.