Samsung porta Android 13 su Galaxy S21, S20 e Note 20: tutte le novità

Proprio mentre Android festeggia i suoi 15 anni, la sua ultima versione Android 13 arriva su Samsung Galaxy S21, S20 e Note 20 nella versione stabile di One UI 5.0, personalizzazione offerta dal colosso sudcoreano. Nel mercato europeo sono sempre di più le unità di queste serie che stanno ricevendo l’aggiornamento.

Come ripreso da GSMArena, Android 13 sta approdando nel Vecchio Continente a partire dalla Svizzera, dove anche i Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno passando al firmware N98xBXXU5GVJE con patch di sicurezza di ottobre 2022. Il lancio in Italia dovrebbe avvenire in queste ore o nelle prossime giornate in maniera graduale. Il changelog completo, comune a tutti gli smartphone citati, è il seguente:

Design

nuove icone e illustrazioni

nuove animazioni ed effetti di transizione per un passaggio più naturale da una schermata all'altra

migliorati effetti di sfocatura e colori

Personalizzazione

personalizzazione della schermata di blocco

aumentato numero sfondi disponibili

più opzioni per la tavolozza dei colori

sfondi diversi per ogni contatto

Modalità e Routine

scelta delle modalità a seconda delle attività

Modalità Riposo cambia in Modalità Sonno

layout semplificato per scoprire le routine più utili

controllo rapido delle routine in corso

Widget in Home

possibilità di impilare widget in Home

suggerimenti sulla schermata Home

Multitasking

cambio di visualizzazione con un singolo gesto

apertura rapida delle app in modalità schermo diviso

Dispositivi connessi

aggiunto menu Dispositivi connessi a Impostazioni

possibilità di nascondere notifiche su TV quando si trasmette lo schermo con Smart View

riproduzione audio dallo smartphone su qualsiasi dispositivo Chromecast

Camera e Galleria

zoom con una sola mano

assistenza con modalità Pro

istogramma in modalità Pro

aggiunta filigrana alle foto

teleobiettivo ora con supporto alla modalità Cibo

scatto singolo rinnovato

semplificata la scelta dei filtri

personalizzazione degli album in galleria

nuovo layout per le Storie

Editor foto e video

creazione di adesivi dalle foto

ampliamento delle modalità di modifica delle clip animate

possibilità di mantenere gli effetti di Video ritratto anche dopo la modifica

disegno di forme perfette su foto e video con lo strumento penna

60 nuovi adesivi

Emoji

nuovi adesivi Emoji AR

utilizzo degli sfondi trasparenti con gli adesivi Emoji AR

Tastiera Samsung

nuove emoji per le Coppie di emoji

possibilità di riordinare i pulsanti delle espressioni

possibilità di inserire kaomoji direttamente dalla tastiera Samsung

personalizzazione della riga della barra spaziatrice

Estrazione e scansione testo

estrazione da immagini o schermate

suggerimenti basati sul testo nelle immagini

Samsung DeX

migliorata barra delle attività

nuovo indicatore notifiche DeX

inserito mini calendario

Notifiche

ricezione solo delle notifiche scelte dall'utente

più facile accesso ai controlli delle notifiche dell'app

scelta delle tipologie delle notifiche dalle app

nuovo layout

Impostazioni

impostazione di una lingua per ciascuna app

impostazione delle eccezioni per Non disturbare

migliorate le impostazioni dei suoni e delle vibrazioni

più opzioni per RAM Plus

ottimizzazione automatica

Sicurezza e privacy

controllo dello stato di sicurezza

evitare la condivisione accidentale di informazioni personali

informazioni di sicurezza e privacy per siti Web

Accessibilità

più opzioni nel pannello rapido

accesso semplificato alla lente di ingrandimento

migliorata assistenza vocale

modifica facile del pulsante Accessibilità

nuove azioni per le Azioni angolo

Altro

timer contemporanei

controllo su invitati a evento in calendario

aggiunta di videoconferenze agli eventi

aggiunta di adesivi a calendario Google

promemoria in scadenza oggi

mostra e nascondi promemoria completati

visualizzazione per mostrare più promemoria sulla schermata

trascinare e rilasciare i preferiti tra cartelle

migliorata ricerca Archivio

migliorato Benessere Digitale

assistenza in emergenza

integrato elenco contatti di emergenza

possibilità di mostrare i nomi delle app nel pannello Tag Edge delle app

Ricordiamo, in chiusura, che anche Samsung Galaxy S21 FE riceverà Android 13 a breve.