Samsung porta app Expert RAW su altri tre smartphone top di gamma

Lo scorso aprile abbiamo parlato del supporto ad Expert RAW su alcuni smartphone Samsung, ma quella tranche di dispositivi era solo una delle tante: siamo arrivati a fine settembre ed Expert RAW arriva su altri tre smartphone Samsung flagship lanciati negli ultimi anni.

Come ripreso dai colleghi di GSMArena, infatti, il colosso asiatico ha rilasciato una nuova versione della sua app per la fotografia dedicata agli smartphone Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra e Galaxy Z Fold2. Se siete in possesso di uno tra questi dispositivi mobili, pertanto, è possibile accedere al Galaxy App Store per scaricare Expert RAW e aumentare la qualità di foto e video con le giuste abilità.

L’azienda ha dunque avvertito i consumatori che la qualità dei contenuti multimediali generati e i tempi di elaborazione potrebbero variare alla luce dell’età dei dispositivi e delle loro specifiche tecniche, insufficienti per eguagliare la potenza di elaborazione delle attuali ammiraglie. Ha aggiunto poi che il team di sviluppatori continuerà ad aggiungere con il tempo nuove feature al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso con Expert RAW, e cercherà di portare l’app anche su altri smartphone più vecchi. Tuttavia, non assicura la disponibilità generale delle medesime feature su tutti i dispositivi.

