Samsung porta il cloud gaming sui TV 2022: arrivano Stadia e GeForce Now

Non ci sono solo gli NFT sui nuovi TV Samsung 2022. Il colosso asiatico in occasione della presentazione della nuova gamma di televisori, infatti, ha annunciato che alcuni di essi avranno preinstallate le applicazioni di cloud gaming Stadia, GeForce Now ed Utomik.

L'accesso sarà garantito su alcuni modelli di TV 2022 (la lista ancora non è stata annunciata in via ufficiale). Gli utenti potranno accedervi attraverso il nuovo Samsung Gaming Hub, dove saranno elencati gli ultimi titoli avviati e la lista di quelli nuovi, in maniera analoga a quanto avviene con qualsiasi piattaforma di streaming.

Agli utenti sarà anche data la possibilità di acquistare giochi direttamente dall'hub, che proporrà consigli sulla base dei propri gusti.

Il nuovo Samsung Gaming Hub supporterà anche vari controller, inclusi quelli di PlayStation 5 ed Xbox Series X, ma non è chiaro se potranno essere utilizzati per giocare a Stadia, GeForce Now ed Utomik. L'hub, però, integra anche YouTube Gaming.

Nel corso del CES 2022, Samsung ha anche presentato i nuovi TV MicroLED 2022, che arrivano a 110 pollici di diagonale con refresh rate fino a 120Hz, ma anche la nuova gamma di TV Neo QLED 2022 che porta con se tante novità e funzioni innovative destinate a migliorare l'esperienza di visione.