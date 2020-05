Samsung porta in Italia Galaxy Book S, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion

Samsung annuncia oggi tre nuovi computer portatili premium che saranno disponibili a breve in Italia: il nuovo Galaxy Book S con tecnologia Intel, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion.

Galaxy Book S è dotato del nuovo processore Intel Core con Intel Hybrid Technology integrata e si affianca ai modelli Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex, annunciati in precedenza. Questi laptop premium, pensati per offrire un’esperienza connessa e senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi, fanno parte del portfolio Galaxy New Computing di Samsung e segnano il ritorno di Samsung nel mercato dei personal computer in Europa e in Italia.

Galaxy Book S: un PC sempre connesso e sempre disponibile

Per migliorare prestazioni ed efficienza, Galaxy Book S è dotato di un’eccezionale configurazione dei componenti interni basata sul processore Intel Core di nuova generazione con Intel Hybrid Technology: si tratta del primo dispositivo in assoluto ad offrire questo processore unico con la tecnologia di stacking Intel 3D Foveros e una CPU ad architettura ibrida. Galaxy Book S è più efficiente, consuma meno energia e garantisce prestazioni superiori per periodi di tempo prolungati. Il processore offre piena compatibilità con le applicazioni Windows 10, bilancia in modo intelligente i processi ad alte prestazioni durante l’utilizzo e riduce il consumo della batteria quando non è in uso, supportando le applicazioni creative, commerciali e aziendali. Galaxy Book S dispone di una batteria che può durare fino a 17 ore e offre fino a 512 GB di spazio di archiviazione, in modo da non doversi preoccupare dell’autonomia o del rischio di esaurire lo spazio.

Con i dispositivi New Computing di Samsung, è possibile contare su una connettività senza interruzioni, ovunque sia necessaria. Galaxy Book S dispone di Wi-Fi 6 (Gig+), la connettività Wi-Fi di nuova generazione che consente una connessione Internet efficiente e veloce.

Galaxy Book S è progettato per essere portato sempre con sé, per tutto il giorno. Grazie al peso di soli 950 g e allo spessore massimo di appena 11,8 mm, è possibile trasportare Galaxy Book S in una borsa di piccole dimensioni, riporlo in una custodia o semplicemente tenerlo sotto il braccio con facilità. Il design senza ventole permette a Galaxy Book S di essere più sottile rispetto ai laptop tradizionali e assicura un funzionamento silenzioso, anche durante periodi di lavoro prolungati e intensi. Galaxy Book S presenta un design a conchiglia racchiuso in un robusto corpo metallico, in modo da poter avere un’ottima stabilità sia con il dispositivo aperto sulla scrivania che tenendolo sulle gambe. Per chi preferisce stare all’aria aperta durante il lavoro, la modalità Outdoor di Galaxy Book S consente di aumentare istantaneamente la luminosità a 600 nit semplicemente premendo due tasti. Lo schermo luminoso, che supporta anche le interazioni touch, permette di sentirsi connessi al dispositivo come mai prima d’ora e consente di avere una modalità di lavoro più fluida e produttiva.

I dispositivi Galaxy New Computing come Galaxy Book S convogliano l’esperienza di elaborazione e una connettività senza interruzioni tra i dispositivi. Grazie alla partnership con Microsoft, è possibile utilizzare il proprio sistema operativo Android preferito sul PC Windows, per un’esperienza continua e uniforme da un dispositivo all’altro. La funzionalità Collegamento Windows di Microsoft permette di sincronizzare il dispositivo mobile per ricevere notifiche e messaggi, copiare e incollare contenuti e trasferire foto da un dispositivo all’altro, il tutto su Galaxy Book S.

Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion includono il primo display QLED al mondo su un computer portatile, offrendo un’esperienza di visualizzazione vivida e realistica. La modalità Outdoor, resa possibile da una capacità di visualizzazione massima di 600 nit, assicura il massimo livello di dettaglio anche sotto la luce del sole. Entrambi i dispositivi offrono la possibilità di lavorare in modo semplice e senza cavi grazie alle batterie di lunga durata e ai display a risparmio energetico. La funzionalità Wireless PowerShare di Samsung consente anche di ricaricare smartphone, gli auricolari wireless Galaxy Buds o dispositivi indossabili compatibili con lo standard Qi attraverso il touchpad del laptop. Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion portano avanti la grande tradizione di Samsung nel design di dispositivi ultra‑sottili e leggeri, che possono essere riposti facilmente in una borsa o uno zaino con il minimo ingombro. Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion sono inoltre dotati di processori Intel Core di decima generazione per eccellenti prestazioni e straordinari contenuti di intrattenimento; inoltre, supportano gli standard wireless e via cavo leader di settore Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) e Thunderbolt 3, per una connettività semplice, veloce e flessibile.

Galaxy Book Flex: un 2-in-1 potente, portatile e di qualità superiore

Galaxy Book Flex è progettato per chi ha bisogno della tecnologia più recente e più avanzata per ottenere eccellenti risultati. Galaxy Book Flex, infatti, è in grado di gestire anche le attività più impegnative, dalla scrittura di righe di codice alla realizzazione di creazioni artistiche. La cerniera a 360 gradi di Galaxy Book Flex consente di utilizzare il dispositivo sia come tablet che come PC. Progettato per la mobilità, Galaxy Book Flex sfoggia un corpo in alluminio per una maggiore protezione, con una finitura “Royal Blue” che non passa inosservata. Con i nuovi controlli gestuali della ottimizzata S Pen, è possibile passare rapidamente da una slide all’altra in PowerPoint durante una presentazione o riavvolgere un video che si sta mostrando agli amici con un semplice movimento della mano. Le app per la S Pen offrono una straordinaria esperienza di scrittura e disegno su tutto il dispositivo. È disponibile per la prima volta in assoluto su un computer portatile anche l’accesso alla vasta community PENUP, che consente agli utenti di creare e condividere facilmente i propri schizzi preferiti. Inoltre, le credenziali biometriche integrate, basate sulla tecnologia Windows Hello, garantiscono la massima sicurezza in qualsiasi situazione.

Galaxy Book Ion: un PC avanzato, agile e ultraleggero

Galaxy Book Ion è stato pensato per i professionisti in mobilità che non sono vincolati a una scrivania. La sua struttura a conchiglia ultraleggera, realizzata in magnesio, e il design estremamente sottile sono stati progettati specificamente per la portabilità, con appena 12,9/14,9 mm di spessore e un peso di meno di un chilogrammo. Caratterizzato da una sofisticata colorazione “Aura Silver”, Galaxy Book Ion offre uno spettro di tonalità ad ogni angolazione, con un look estremamente elegante che completa il suo design portabile.

Tutti e tre i dispositivi saranno disponibili sul mercato italiano a partire dalla fine di giugno.