Samsung porta in Italia The Sero, il TV che ruota: si parte da 1.499 Euro

Samsung ha annunciato il lancio sul mercato italiano di The Sero, il TV verticale che è ha vinto il premio dagli International Forum Design Awards. Pensato per Millenials e la Gen Z, si tratta di un Lifestyle TV che è progettato per ruotare a 90° per guardare i contenuti sia in orizzontale che verticale.

La progettazione è avvenuta proprio pensando al trend del momento, in cui i contenuti in verticale sono centrali anche grazie ai social network: un esempio lampante sono le Storie di Instagram, Twitter e Facebook. In questo frangente si aggiunge la funzione di Mirroring da smartphone, che consente di riprodurre sul TV i file audio e video dallo smartphonea cui si aggiunge Tap View che facilita il processo appoggiando delicatamente lo smartphone alla TV per facilitarela connessione.

A livello tecnico siamo di fronte ad un TV QLED 4K da 43 pollici, in grado di offrire un'esperienza immersirva grazie all'intelligenza artificiale. E' presente anche la funzione Adaptive Picture che analizza le condizioni di luce ed i contenuti per regolare la luminosità e contrasto della scena. Gli altoparlanti invece sono da 60W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus.

The Sero può essere acquistato sullo shop di Samsung al prezzo di 1.499 Euro. Samsung però ha lanciato anche una promozione che permette di ricevere in regalo il Galaxy A71 sull'acquisto del The Sero. L'offerta è disponibile fino al 28 Giugno.