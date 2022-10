Samsung porta la modalità riparazione su Galaxy S22 a livello Global

In seguito al diffondersi dei primi dettagli sulla modalità riparazione di Samsung, torniamo a fare riferimento a quest'ultima per via dell'estensione del rollout relativo alla funzione. Infatti, il brand ha deciso di rilasciarla per tutti i Galaxy S22 a livello Global.

A tal proposito, secondo quanto riportato da The Verge, il rollout della feature per tutti è iniziato proprio in questo fine ottobre 2022 e la lista in termini di compatibilità includerà ulteriori dispositivi a partire dai prossimi mesi. Ricordiamo che in precedenza ci sono state delle fasi di test, nonché che il rollout potrebbe richiedere un po' di tempo in più in alcuni mercati (in quanto ci sono di mezzo anche gli operatori).

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a una modalità in cui si può impostare lo smartphone prima di mandarlo in riparazione. Infatti, un potenziale problema a livello di privacy è quello relativo all'uso che le persone che lavorano in assistenza potrebbero fare del dispositivo. Per prevenire eventuali "grattacapi", Samsung sta implementando una funzionalità che protegge messaggi, foto, account e dati in generale in questo contesto.

In parole povere, viene creato un account utente temporaneo, che permette a chi lavora in assistenza di eseguire nonostante tutto le operazioni di riparazione senza però avere potenziale accesso ai dati dell'utente. Chiaramente, una volta che lo smartphone è tornato al proprietario, quest'ultimo può sbloccarlo dalla modalità riparazione.