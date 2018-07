Samsung porta la tripla lente fotografica sugli smartphone della gamma Galaxy A?

Samsung, ad oggi a differenza di Huawei non ha ancora utilizzato la configurazione a tripla lente per le fotocamere posteriori degli smartphone, ma la situazione potrebbe cambiare già con il Galaxy S10 Plus del prossimo anno che secondo molti dovrebbe includere tre lenti.

Secondo molti, però, a partire dal prossimo anno anche la serie Galaxy A di fascia medio-alta potrebbe includere la stessa configurazione.

L'indiscrezione è stata lanciata da The Investor, il quale illustra alcuni miglioramenti hardware in arrivo con la prossima gamma di dispositivi Galaxy A, che già con gli A8 ed A8 Plus hanno dato una spinta importante al mercato a cui fanno riferimento. Secondo alcuni rapporti, la serie Galaxy A 2019 sarà dotata di un lettore per le impronte digitali più economico basato su display ottico ed, appunto, tripla lente posteriore.

Per quanto riguarda il sensore per le impronte, dovrebbe essere molto diverso rispetto a quello in-display ad ultrasuoni che dovrebbe essere incluso nel Galaxy S10 ed altre varianti.

A livello fotografico, uno degli obiettivi delle fotocamere dovrebbe avere un campo visivo grandangolare, e funzionerà in maniera simile a quello montato da LG nei propri smartphone top di gamma. Non è noto come funzioneranno gli altri due: resta da capire se si tratterà di un teleobiettivo e soprattutto se permetterà di scattare immagini con zoom ottico 2x, maggiori informazioni dovrebbero arrivare solo successivamente.

Non è nemmeno ad escludere la possibilità che porta al supporto alla registrazione video in 4K a 30 fotogrammi al secondo.