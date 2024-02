Samsung porterà Galaxy AI anche su Galaxy Watch ed altri indossabili

Con la serie S24, Samsung ha annunciato Galaxy AI, la nuova suite di prodotti basati sull’intelligenza artificiale che però si farà presto largo anche su altre tipologie di prodotti. Il presidente e responsabile della divisione MX Busness di Samsung, TM Roh, ha pubblicato un editoriale per fare il punto sull’espansione dell’AI.

Il dirigente spiega che “nel prossimo futuro, alcuni dispositivi indossabili Galaxy utilizzeranno l’intelligenza artificiale per migliorare la salute digitale e sbloccare un’era completamente nuova di esperienze sanitarie. Samsung continuerà ad arricchire ed espandere le esperienze d’IA della serie Galaxy in tutte le categorie attraverso collaborazioni con partner leader del settore”. Samsung già nelle scorse ore ha annunciato che porterà la funzionalità di traduzione in tempo reale su Galaxy Buds, che si basa proprio sull’intelligenza artificiale per offrire una sorta di interprete in tempo reale.

Non è chiaro su quali smartwatch saranno disponibili le funzionalità di Galaxy AI, ma Roh ha spiegato che “siamo solo all'inizio. Durante lo sviluppo della serie Galaxy S24, avevamo molte idee e concetti a cui volevamo dare vita. Gli utenti Galaxy potranno godere di più funzionalità Galaxy AI che si basano su queste idee e concetti nel tempo man mano che Samsung migliorerà e svilupperà continuamente le esperienze di intelligenza artificiale mobile”.