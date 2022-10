Samsung porterà Tizen su smart TV di altri brand entro fine 2022

Nei piani del futuro di Samsung non ci sono soltanto chip a 2 nanometri nel 2025, ma anche grandi progetti per il sistema operativo proprietario Tizen utilizzato su smart TV. Nelle ultime ore, difatti, la società ha confermato le prime partnership per lanciare la piattaforma Tizen su TV di produttori terzi.

Come annunciato sul blog ufficiale della casa sudcoreana, in più mercati internazionali (Italia compresa) arriveranno entro fine 2022 i primi televisori a marchio Akai, Bauhn, Linsar, Sunny e Vispera dotati della piattaforma TV Tizen OS concessa sotto licenza ufficiale. La collaborazione prende quindi piede dopo l’annuncio durante la Samsung Developer Conference del 2021, e offrirà agli utenti finali sempre più smart TV con le app dell’ecosistema Samsung.

"Il 2022 è stato un anno memorabile per Tizen OS in quanto celebriamo il suo decimo anniversario e le primissime smart TV alimentate da Tizen disponibili di altri marchi", ha affermato Yongjae Kim, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business di Samsung Electronics. "A partire da queste nuove smart TV alimentate da Tizen, continueremo ad espandere il programma di licenza e introdurre Tizen OS e il suo ecosistema a più prodotti e marchi in tutto il mondo".

In tutto ciò, gli analisti discutono sul calo degli utili di Samsung nel terzo trimestre 2022.