Samsung posticipa il lancio del suo prossimo headset VR: colpa di Apple Vision Pro?

Che Samsung fosse al lavoro su un nuovo visore XR, chiamato dagli addetti ai lavori Galaxy VR, lo sapevamo ormai da tempo. Ciò che invece non era noto era che l'headset sarebbe dovuto uscire a febbraio 2024, insieme ai Samsung Galaxy S24... se Apple non avesse lanciato il suo Vision Pro.

Stando a quanto riporta il sito web coreano SBS Biz, il Samsung Galaxy VR è stato posticipato di almeno 3-6 mesi dopo la presentazione di Apple Vision Pro alla scorsa WWDC. Sfortunatamente, il giornale online di Seul non ci svela precisamente i motivi dietro a questa scelta di business del colosso di Suwon, anche se le ragioni potrebbero essere essenzialmente due.

In generale, SBS Biz si limita a spiegare che Samsung vorrebbe riconsiderare design e hardware del suo visore dopo aver scoperto le specifiche di Apple Vision Pro, ma non è chiaro cosa si intenda con questa informazione. Ciò che immediatamente viene in mente è che Samsung potrebbe aver deciso di migliorare la scheda tecnica del Galaxy VR per competere sullo stesso terreno di Vision Pro, ma è improbabile che una simile scelta possa davvero giovare al settore VR di Samsung.

Già sappiamo che, proprio per via del suo costo elevato, Apple Vision Pro non venderà molto e che la Mela Morsicata ne avrebbe addirittura tagliato gli ordini nelle scorse settimane. Trattandosi della prima generazione di visori di Cupertino, Apple può permettersi di vendere poco, nell'attesa di lanciare un suo visore proprietario a basso prezzo rivolto al pubblico generalista.

Lo stesso, invece, non può dirsi per Samsung, che in passato ha già lanciato degli headset VR, tutti di successo piuttosto scarso. Quello in arrivo nel 2024, insomma, dovrebbe essere un visore ormai "maturo", prodotto grazie ad una partnership tra Samsung e Microsoft e con il supporto di Qualcomm, la cui scheda tecnica sarebbe stata decisa nel lontano 2021. Rivedere tutto quanto all'ultimo, insomma, potrebbe causare costi imprevisti per il colosso coreano e rivelarsi una mossa ben poco saggia dal punto di vista economico.

L'altra possibilità è invece che Samsung abbia posticipato il lancio di Galaxy VR per evitare di sovrapporsi alla vendita di Apple AR, temendo il potenziale di "cannibalizzazione" del visore di Cupertino sul suo stesso visore. D'altro canto, anche Apple Vision Pro arriverà a inizio 2024, almeno sul mercato americano. Che il colosso di Suwon abbia deciso di posticipare il suo visore per posizionarsi come alternativa "budget", ma comunque di grande qualità, per tutto coloro che non potranno permettersi Vision Pro?