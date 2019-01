Samsung potrebbe aver confermato il design del Galaxy S10 sul proprio blog

Manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale del Galaxy S10 ma Samsung potrebbe aver indirettamente svelato quello che sarà il design del prossimo smartphone top di gamma attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale.

Il post, accessibile tramite questo indirizzo è incentrato sulla nuova interfaccia grafica proprietaria One UI su cui la società coreana sta lavorando da tempo. Il webmaster però potrebbe essersi fatto un clamoroso autogol, prima di correggere l'articolo.

Come affermato da alcuni utenti Reddit, le immagini originali mostravano il ritaglio della fotocamera frontale, che coincideva esattamente con le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane e che parlavano proprio della presenza di un foro sul display che dovrebbe permettere agli ingegneri di montare la lente per i selfie senza ricorrere al tanto odiato e criticato notch, massimizzando la superficie dello schermo.

La scelta è anche dettata dal fatto che One UI con ogni probabilità sarà presente sul prossimo top di gamma, e per questo il webmaster ha pubblicato il materiale promozionale riguardante il nuovo smartphone.

Samsung è stata veloce a correggere il tutto, ma nonostante ciò come spesso accade gli utenti hanno fatto in tempo a salvare l'immagine (la prima delle due che trovate in calce) ed a farle fare il giro del web. L'evento Unpacked è sempre più vicino.