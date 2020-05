Al via i Samsung Premium Days: fino al 25% di sconto su TV e smartphone!

Sul Samsung Shop sono ufficialmente iniziati i Samsung Premium Days, che fino a mercoledì 3 Giugno consentiranno di godere di sconti fino al 25% su tutti i prodotti dell'ecosistema Samsung, inclusi TV, smartphone e smartwatch.

Come si può vedere nella pagina dedicata ai Samsung Premium Days, gli sconti sono divisi in scaglioni:

per gli ordini fino a 1000 Euro sarà del 15%;

per gli ordini da 1000 a 2000 Euro lo sconto sarà del 20%;

per gli ordini superiori ai 2000% la riduzione sarà del 25%.

Precisiamo inoltre che lo sconto sarà visibile direttamente nel carrello, ma emblematica è la lista dei prodotti compatibili. Per gli smartphone figurano infatti il Galaxy S10+, il Galaxy Z Flip, il Galaxy Fold, ma anche il Galaxy Note 10+ e Galaxy Note 10. Si tratta però di un'ottima occasione per portare a casa il Galaxy Book S, o il Galaxy Tab S6 da 10,5 pollici LTE Only. Sono compatibili anche il Galaxy Watch Active2 con cassa da 44mm.

Per quanto riguarda i televisori, in lista è presente il Q70R 2019 da 65 pollici QLED, oltre al The Frame 4K da 43 pollici e 49 pollici del 2019. Salendo di fascia è possibile ottenere il 25% di sconto anche sul QLED Q90R 2019 da 75 pollici.