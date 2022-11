Samsung si prende ancora gioco di Apple: nuova pubblicità spinge gli smartphone pieghevoli

Samsung ha preso in giro Apple durante numerose campagne marketing degli ultimi mesi, compresa una lanciata proprio a margine dell'annuncio di iPhone 14. Oggi, una nuova pubblicità anti-Apple è stata pubblicata da colosso coreano, che persevera nella tradizione di prendersi gioco della rivale americana.

La nuova pubblicità Samsung "On the Fence", che potete vedere in cima a questa notizia o su YouTube, sbeffeggia infatti Apple per non aver ancora pubblicato uno smartphone pieghevole, promuovendo invece l'approccio innovativo della stessa Samsung e il successo ottenuto con i suoi due foldable di nuova generazione, Z Fold 4 e Z Flip 4.

Già durante la campagna pubblicitaria del Galaxy Z Flip 4, in effetti, Samsung si era presa gioco degli iPhone, esaltando invece le possibilità offerte dai pieghevoli della serie Z. Oggi, dunque, sembra che l'azienda di Suwon sia tornata a martellare su questo stesso tema, probabilmente nella speranza di promuovere le vendite dei suoi nuovi smartphone.

La pubblicità ha per protagonista un ragazzo che si trova su una recinzione, mentre alcuni utenti iPhone cercano di convincerlo a non scavalcarla. Il protagonista del video però replica loro: "voglio passare al lato Samsung, hanno smartphone pieghevoli e fotocamere epiche!". Gli utenti Apple, infine, gli rispondono di voler "aspettare che tutto ciò arrivi anche qui".

Ovviamente, il "neo-convertito" propone agli altri di passare a loro volta a Samsung, spiegando che tutte le novità che stanno aspettando sono tutte già disponibili nella "parte Samsung", al di là della recinzione. Solo poche ore fa, comunque, la stessa Samsung ha lasciato trapelare di aspettarsi che Apple pubblichi un iPhone pieghevole nel 2024.