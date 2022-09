Samsung prende ancora in giro gli iPhone nella nuova pubblicità del Z Flip4

Mentre l’eco della presentazione dei nuovi iPhone 14 continua a farsi sentire, soprattutto per i prezzi, Samsung non ha perso tempo e riprendendo la sua classica strategia di marketing, ha caricato sul proprio canale ufficiale YouTube uno spot in cui promuove le feature del Galaxy Z Flip4, prendendo in giro i nuovi iPhone.

Nella clip, che si può vedere attraverso il player presente in apertura, si vede Elena colpita dal Galaxy Z Flip4 (qui trovate la nostra recensione del Galaxy Z Flip4) della sua amica, che “si piega letteralmente a metà”. All’inizio però la stessa protagonista si era detta certa di “non passare mai a Samsung, amo il mio telefono” che è ovviamente un iPhone.

Dopo aver visto il pieghevole, però, Elena non riesce a toglierselo della testa, al punto quando si sveglia dal sonno ordina immediatamente un Galaxy Z Flip4..dal suo iPhone.

Il tempismo della pubblicazione di questo spot non è certo casuale, dal momento che è stato caricato subito dopo la fine del keynote Apple di ieri, nel corso del quale sono stati presentati anche i nuovi iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max caratterizzati dal chip A16 ed un nuovo foro a pillola, oltre che dall’Always On Display di cui abbiamo a lungo parlato.