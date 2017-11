Samsung prende di mira l'iPhone X nel nuovo spot pubblicitario

Come ampiamente prevedibile, i vari competitor di Apple hanno utilizzato l’atteso smartphone per lanciare stoccate al colosso di Cupertino e promuovere i propri prodotti. E’ il caso di Samsung, che ha pubblicato il simpatico che trovate in alce alla notizia.

Il colosso coreano si è concentrato sulle innovazioni introdotte da Apple all’iPhone X, che viene messo a confronto con il Galaxy Note 8, il principale competitor in questa fase dell’anno per il dispositivo della compagnia di Tim Cook.

L’obiettivo del filmato, che mostra i dieci modelli di iPhone lanciati in altrettanti anni, è quello di mostrare come Samsung, con la linea Galaxy, sia arrivata sempre in anticipo rispetto alla Mela Morsicata, con tutte le innovazioni: dall’S Pen alle dimensioni dello schermo, passando per la resistenza all’acqua ed altre feature che, secondo gli esperti di marketing, sarebbero presenti da tempo sui propri dispositivi.

Un video ironico, in pieno stile Samsung che negli ultimi anni ha abituato gli utenti a mosse di marketing come queste.