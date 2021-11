Samsung si sta prendendo gioco di Apple? Panno in regalo a possessori di Galaxy 20

Il debutto sul mercato del panno Apple in microfibra da 25 Euro non è passato inosservato a fan e detrattori del colosso di Cupertino. È stata senza dubbio una mossa inaspettata, oggetto di scherno da parte di molte persone...e anche aziende rivali, a quanto pare: Samsung ha deciso di regalare un panno ad alcuni possessori di Galaxy S20.

Secondo quanto ripreso dai colleghi olandesi di Galaxy Club, la società sudcoreana ha deciso di avviare una campagna promozionale esclusiva in Germania (almeno per ora) che consentirà a 1.000 possessori di smartphone Samsung Galaxy S20 di ottenere in regalo un “panno Samsung Galaxy” dalle dimensioni pari a 20 x 20 centimetri. Insomma, per grandezza e prezzo già batte il panno per la pulizia firmato Apple.

La e-mail inviata ai clienti interessati la trovate in calce all’articolo recita quanto segue: “Il must per il tuo Samsung Galaxy. Il panno Samsung Galaxy [è grande] 20 x 20 cm e morbido come il velluto. Pulisce il display del tuo Samsung Galaxy o altre superfici come i monitor. Per te, in qualità di membro Samsung, è disponibile gratuitamente. Clicca su "Registrati ora", segui i passaggi e, se sei tra i primi 1000, riceverai un panno Samsung Galaxy per posta”.

Impossibile fare a meno di porsi due domande sull’iniziativa di casa Samsung: si tratta davvero di una campagna esclusiva per i clienti tedeschi o verrà ampliata ad altre zone del Vecchio Continente o del mondo intero? Inoltre, da cosa è data la scelta del Samsung Galaxy S20, smartphone ammiraglia rilasciato nel marzo 2020? È difficile, al momento, trovare una risposta ben definita a questa insolita campagna promozionale che, a molti, suonerà soltanto come una presa in giro nei confronti di Apple.

Qualcosa di simile avvenne anche nell’ottobre 2020, quando Samsung prese in giro la Mela per la rimozione del caricabatterie da iPhone 12, scelta poi seguita da diversi brand tra cui proprio Samsung stessa. Insomma, potrebbe davvero essere la tipica “battaglia PR”.