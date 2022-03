Samsung: al via i preordini delle TV del 2022, lanciato anche uno schermo QD-OLED

Dopo aver presentato il Galaxy A53 e il Galaxy A33, nelle scorse ore Samsung ha anche annunciato l'apertura dei preordini per le sue TV del 2022, condividendo al contempo con il pubblico una serie di interessanti dettagli sulla sua prima TV QD-OLED per i consumatori, a lungo rumoreggiata dagli insider.

Samsung ha presentato le sue nuove TV al CES 2022 di Las Vegas, lo scorso gennaio, ma solo oggi è tornata a parlare dei suoi più recenti televisori. Tra questi, comunque, spicca decisamente il primo televisore QD-OLED dell'azienda pensato per l'ambito consumer, il Samsung S95B.

Il Samsung S95B era stato rumoreggiato già al CES, tanto da comparire fugacemente sul sito ufficiale della kermesse a pochi giorni dal suo inizio, ma non è mai stato ufficializzato da Samsung. Con l'apertura dei preordini per le sue nuove TV, invece, l'azienda coreana ha inserito nella sua lineup anche il misterioso televisore, che al momento è in vendita al prezzo di 2.399,99 Dollari negli Stati Uniti nel suo modello da 55" e a 3.499,99 Dollari nel caso dello schermo con diagonale da 65".

Il prezzo del televisore, insomma, è decisamente proibitivo, poiché il suo costo è decisamente maggiore di quello di una TV OLED più tradizionale. Tuttavia, lo schermo promette di valere il suo prezzo fino all'ultimo centesimo, con un'accuratezza dei colori mai vista prima, anche ad alta luminosità, e con una gamma di colori più ampia di ogni altro display. D'altro canto, sembra che il futuro dei televisori sia proprio il QD-OLED, tanto che anche Sony ha dei piani per una TV di questo tipo nel 2022.

Come tutte le altre TV del 2022, anche l'S95B contiene il Neural Quantum Processor 4K di Samsung, un sistema operativo basato su Tizen e un sonoro Dolby Atmos con tecnologia Q-Symphony. Insieme all'S95B, che sarà disponibile in due varianti, Samsung ha messo in vendita anche la sua linea di televisori Neo QLED 8K e quella di TV Mini LED 4K, che quest'anno offrono il supporto al framerate migliorato via software a 144 Hz.