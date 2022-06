Samsung prepara Galaxy A23 5G: nuovo smartphone appare su Geekbench!

Lo scorso marzo abbiamo assistito al lancio degli smartphone Samsung Galaxy A13 e A23 di fascia bassa, entrambi disponibili esclusivamente con connessione 4G. Gli ultimi segnali dal mondo tech parlano però di un possibile lancio della versione 5G nel corso dei prossimi mesi: arriverà anche in Italia?

Come riportato dagli attenti colleghi di GSMArena, il Samsung Galaxy A23 con supporto alla rete mobile di quinta generazione sarebbe apparso all’interno del database Geekbench con il codice SM-A236U: dalla lista di componenti si evince che dovrebbe avere come cuore pulsante lo Snapdragon 695 di casa Qualcomm, variante aggiornata dello Snapdragon 690 con CPU e GPU più veloci rispettivamente del 15% e del 30%.

Lato OS e memoria si notano poi la presenza di Android 12 con One UI 4 e 4 GB di RAM; non va esclusa la introduzione di versioni con più RAM al lancio, esattamente come nel caso dell’A23 4G. In merito alle altre specifiche tecniche non sono note molte informazioni oltre alla presenza di un display da 6,55 pollici anziché 6,6”, ma non è chiaro se si tratti dello stesso tipo di pannello.

Molto probabilmente ci saranno aggiornamenti altrove o downgrade per compensare il lieve aumento dei costi rispetto al modello 4G; tutto ciò, come sempre, va preso cum grano salis in attesa di conferme da parte di Samsung o direttamente dal debutto ufficiale. Arriverà anche in Italia? Le probabilità sono alte alla luce dell'arrivo del Galaxy A23 4G nel Belpaese.

Da casa Samsung arriva invece oggi la nuova gamma di Sound Tower con audio bidirezionale.