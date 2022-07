Samsung prepara Galaxy Buds2 Pro: trapela il prezzo di lancio

Ormai è passato quasi un anno dal debutto sul mercato delle Galaxy Buds 2, ultima generazione di auricolari senza fili di casa Samsung. A quanto pare, però, la linea deve essere ancora completata con il modello Galaxy Buds2 Pro di cui è trapelato il prezzo di lancio proprio in queste ore: stanno per arrivare nei negozi?

Secondo un nuovo rapporto di 9to5Google, colleghi che hanno citato una fonte “nel settore della vendita al dettaglio”, i prossimi auricolari Samsung di fascia alta dovrebbero approdare sugli scaffali con il prezzo retail di 229,99 Dollari. Per offrire una pietra di paragone, significa 30 Dollari in più rispetto agli auricolari Galaxy Buds Pro di prima generazione e rispetto ai nuovi Google Pixel Buds Pro arrivati in Italia il 21 luglio scorso.

L’aumento di prezzo dalla generazione scorsa sarebbe imputabile ad alcuni motivi piuttosto comprensibili: oltre all’aggiornamento e aggiunta di nuove funzionalità, le circostanze economiche attuali richiedono un aggiustamento dei prezzi per i consumatori in risposta all’aumento dei costi delle materie prime. Trattandosi comunque di appena 30 Dollari, coloro che necessitano o prediligono auricolari di fascia alta saranno molto probabilmente disposti ad accettare questo compromesso.

Ma quando arriveranno sul mercato? Purtroppo al momento non c’è una data effettiva, ma si vocifera la presentazione durante l’evento Unpacked del 10 agosto 2022 che vedrà come protagonisti i prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Ci sarà spazio anche per i Galaxy Buds2 Pro? Lo scopriremo tra quasi due settimane.