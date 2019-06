Samsung prepara il Galaxy Note 10: presentazione il 7 Agosto?

Samsung sembra ormai essere pronta alla presentazione del Galaxy Note 10, il nuovo smartphone top di gamma che come di consueto dovrebbe debuttare sul mercato durante la seconda metà dell'anno. Alcune informazioni raccolte da CNET riferiscono che il produttore coreano avrebbe in programma un evento a New York il prossimo 7 Agosto.

Qualora il rumor dovesse essere confermato, il Note 10 potrebbe essere svelato nella stessa settimana del Galaxy Note 9, dello scorso anno.

La cornice scelta da Samsung per la presentazione dovrebbe essere quella Barclays Center di Brooklyn, a New York. CNET sostiene che "Samsung presenterà il Galaxy Note 10 durante un appariscente evento Unpacked in programma il 7 Agosto presso il Barclays Center di Brooklyn, secondo alcune persone vicine ai piani dell'azienda. La sede è la stessa in cui il gigante coreano ha lanciato il Galaxy Note 9 lo scorso anno".

In precedenza alcuni rumor emersi in rete parlavano di una presentazione in programma il 10 Agosto, ma evidentemente si trattava di un rapporto errato.

Negli ultimi tempi sul web sono state pubblicate varie indiscrezioni sulla scheda tecnica del dispositivo: la più accreditata porta all'addio al jack per le cuffie, ma secondo vari colleghi della stampa internazionale potrebbe vedere la luce anche una versione Pro.