Samsung prepara gli smartphone da 1TB, presentato il primo chip

I prossimi smartphone di Samsung potrebbero avere fino ad 1 terabyte di memoria interna. Il colosso coreano infatti ha iniziato la produzione in serie di quello che potrebbe essere il primo chip uFS (Universal Flash Storage) con 1 terabyte di memoria per smartphone.

Si prospetta quindi una vera e propria rivoluzione per il mercato del mobile, con dispositivi che potrebbero avere una memoria interna simile a quella dei computer, senza la necessità di includere schede microSD per espanderla. E' chiaro che nell'immediato è facile ipotizzare un utilizzo nei top di gamma, le cui fotocamere richiedono una quantità di memoria più elevata per memorizzare le fotografie sempre più pesanti. Samsung sottolinea che il chip da 1 terabyte è sufficiente a memorizzare 260 video da 10 minuti in 4K UHD.

"L'eUFS da 1 terabyte dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel portare un'esperienza utente simile ad un notebook nella prossima generazione di dispositivi mobili" afferma Cheol Choi, EVP della divisione Memory Sales & Marketing di Samsung Electronics. Secondo ZDNet anche i prossimi smartphone top di gamma di Samsung, come il Galaxy S10 che dovrebbe essere presentato il prossimo 20 Febbraio con un modello da 1 terabyte basato sulla tecnologia eUFS.

La nuova eUFS è anche stata progettata per essere più veloce rispetto agli SSD e le microSD, grazie ad una velocità di lettura sequenziale di 1.000 megabyte al secondo, il doppio rispetto al classico disco allo stato solido. Il tutto alle stesse dimensioni del chip da 512 gigabyte.