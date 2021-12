Samsung prepara One UI 4 stabile per Galaxy S20: rilascio a gennaio?

Samsung sta lentamente diffondendo l’aggiornamento a One UI 4 basato su Android 12 sui suoi smartphone, non però senza problemi. La recente sospensione del rilascio dell’update a causa di bug di cui dovrà occuparsi direttamente Google sta rallentando l’intero processo. Ci sono, tuttavia, buone notizie.

I possessori di smartphone della serie Galaxy S20 negli ultimi mesi hanno avuto occasione di provare la patch a One UI 4 versione beta dando il loro feedback agli sviluppatori. Alla richiesta di una quarta beta sul forum ufficiale sudcoreano della Samsung Community, un utente ha ricevuto però risposta da parte di un membro dello staff, il quale ha confermato che “al momento non ci sono piani per lanciare ulteriori beta” e il prossimo passaggio sarà il lancio della versione ufficiale.

Si tratta certamente di una buona notizia, se non fosse la recente comunicazione detta sopra: a causa dell’instabilità del sistema operativo del robottino verde, segnalata da moltissimi utenti su smartphone di più marchi, l’attesa per l’aggiornamento a One UI 4 stabile su Galaxy S20 potrebbe rivelarsi più lunga del previsto. Non ci sono poi altre informazioni in merito alla diffusione dell’aggiornamento e a quale smartphone della gamma S20 riceverà per primo l’update. Allo stato attuale si prevede un release a gennaio, ma i cambi di programma sono sempre dietro l’angolo.

La patch stabile è invece arrivata su Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, nonostante abbia portato con sé diversi noiosi bug.