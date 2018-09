Samsung prepara la risposta ad iPhone XS? Nuovi Galaxy in arrivo l'11 ottobre

Samsung non ha alcuna intenzione di restare a guardare ed a pochi giorni dalla presentazione dei iPhone XS ha annunciato un nuovo evento incentrato sulla gamma Galaxy, in programma per il prossimo 11 Ottobre.

L'annuncio è arrivato attraverso il misterioso teaser che vi proponiamo in calce, su cui campeggia a caratteri cubitali il claim "4X Fun", che secondo molti potrebbe riferirsi ad uno smartphone dotato di quattro fotocamere posteriori.

L'evento inoltre è in programma a pochi giorni di distanza da quello in cui Google dovrebbe svelare la nuova generazione di Pixel, ecco perchè tutto lascia presagire che il colosso coreano presenti qualche tipo di smartphone nuovo.

La gamma Galaxy però non abbraccia solo i cellulari, ed in molti continuano ad ipotizzare il lancio di un nuovo Galaxy Book 2 a quattro modalità. I rumor, raffreddati negli ultimi giorni, parlavano di un Galaxy Book 2-in-1.

Non è da escludere la pista che porta alla possibile presentazione di qualche nuovo smartphone della gamma Galaxy A, ma chiaramente almeno al momento siamo ancora nel campo dei rumor ed è impossibile sapere con certezza di cosa si tratti.

La cosa certa però è che si tratta di un dispositivo in grado di offrire il quadruplo del divertimento, ma da che punto di vista?