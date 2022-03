Samsung prepara la sfida ad Oculus: in arrivo il suo visore per il metaverso

Nel corso del suo intervento al MWC, dove ha confermato l’addio di Samsung alla gamma Galaxy Note, il CEO dell’azienda Han Jong-Hee ha anche confermato l’ambizione della compagnia di tornare a puntare sulla realtà virtuale e sfidare Apple e Google nel Metaverso.

L’amministratore delegato, nello specifico, ha accennato ad un ritorno di Samsung nel settore dei visori per la realtà aumentata e virtuale, in grado di supportare le esperienze offerte dal metaverso. The Investor cita proprio le parole precise di Han, il quale ha lasciato intendere che all’interno dell’azienda si sta discutendo di questo nuovo comparto ed un team si sta occupando della possibilità di cavalcare il trend. “Stiamo cercando la perfezione, mentre ci prepariamo al lancio” è la frase che conferma di fatto come Samsung abbia pronto un visore per il metaverso.

Al momento non sono disponibili molte informazioni a riguardo: resta innanzitutto da capire come si chiamerà e soprattutto quando vedrà la luce. Nessuna informazione nemmeno sul prezzo, tanto meno sulla scheda tecnica. Le intenzioni di puntare sul metaverso per Samsung sono state svelate anche nel corso dell’Unpacked di qualche settimana fa, in cui ha lanciato il Galaxy S22. Come spiegato, infatti, il Samsung Galaxy S22 è stato lanciato anche nel metaverso.