Samsung prepara gli SSD con le nuove memorie V-NAND a 176 strati e PCIe 5.0

Dopo aver introdotto le prime 3D NAND a 24 strati nel lontano 2013, Samsung si prepara ancora una volta a rivoluzionare il mercato degli SSD con le nuove memorie V-NAND a 176 strati e pieno supporto alle interfacce PCIe 4.0 e PCIe 5.0.

Stando alle parole di Song Jay-hyuk, Vice Presidente Esecutivo di Samsung e responsabile della divisione Flash Memory, Product & Technology, il colosso sudcoreano ha intenzione di lanciare le memorie V-NAND di 7a generazione a 176 strati entro la fine dell'anno. Le nuove memorie flash saranno in grado di trasferire ben 2000 MT/s di dati e consentiranno la produzione di SSD ultraveloci con interfaccia PCIe 4.0 e PCIe 5.0.

Le unità utilizzeranno controller completamente inediti "ottimizzati per supportare enormi carichi di lavoro in multitasking". Insomma presto potremo vedere il successore del Samsung 980 Pro con prestazioni ancora più elevate e i nuovi SSD pensati per i data center. Le novità non finiscono qui: Samsung ha già in serbo i primi campioni di memorie V-NAND di 8a generazione a 200 strati che saranno lanciate in base alle esigenze di mercato.

L'obbiettivo per i prossimi anni è quello di arrivare ai 1000 strati. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare la recensione del Samsung 980 Pro sulle pagine di Everyeye.