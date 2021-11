Samsung si sta preparando a dire addio al jack audio sui suoi smartphone?

Dopo l'enorme leak di tutti i device Samsung del 2022, dall'azienda coreana sono trapelate altre interessanti informazioni su alcuni smartphone non ancora annunciati e in arrivo entro la fine dell'anno o nel 2022. In particolare, alcuni leak hanno riguardato lo smartphone di fascia media Galaxy A33 5G.

A quanto pare, con il dispositivo, Samsung vorrebbe seguire quanto fatto da Apple con iPhone X, eliminando completamente il jack audio dal device. La motivazione alla base di questa decisione è la presenza, ormai massiccia, di alternative wireless alle cuffie con filo sul mercato, in particolare nel campo delle earbuds. Solo pochi giorni fa, però, era emerso le cuffie con filo sono ancora più apprezzate delle AirPods e degli altri dispositivi Bluetooth.

Alcuni render recenti del Galaxy A53 facevano pensare all'assenza del jack audio anche dall'altro smartphone di fascia media del produttore coreano: a questo punto, pare lecito pensare che tutti i device della serie A, a partire dal 2022, non avranno più l'uscita da 3.5 mm, la cui mancanza potrebbe estendersi anche ai device flagship Samsung delle serie S e Z.

Numerose sono le ragioni solitamente date dalle aziende di elettronica per giustificare il pensionamento del jack audio. La prima è quella della portabilità, perché l'ingombro del jack audio rende impossibile ridurre lo spesso degli smartphone oltre una certa soglia. La sua rimozione, dunque, permette di guadagnare qualche millimetro dalle dimensioni del telefono, mentre lo spazio liberato sotto la scocca permette di inserire altre componenti, come una batteria più grande.

Infine, un'altra ragione del taglio del jack audio è la riduzione dei costi produttivi che esso comporta: Samsung avrebbe infatti deciso di eliminare la componente proprio per tenere bassi i costi del Galaxy A33, che debutterà anzitutto in mercati piuttosto poveri, come quello indiano. Tuttavia, ciò che l'azienda non tiene presente è che in questi mercati il ricambio degli accessori è a sua volta molto costoso, dunque non tutti gli acquirenti del Galaxy A33 5G vorranno passare a delle earbuds Bluetooth o potranno permettersi di farlo.