Samsung presenta 3 nuovi monitor da gaming Odyssey al COMPUTEX 2022

In attesa del keynote NVIDIA al COMPUTEX 2022, assistiamo a un’altra intrigante presentazione nel contesto dell’evento a Taipei: si tratta di tre nuovi monitor da gaming Samsung, due Odyssey G4 e un Odyssey Neo G7. Scopriamoli nel dettaglio analizzando le specifiche tecniche.

Nel caso dei due Samsung Odyssey G4 si parla di pannelli IPS FullHD rispettivamente da 25 e 27 pollici, ambedue con frequenza di aggiornamento massima pari a 240 Hz, tempo di risposta di 1 ms, profondità di colore a 8 bit e copertura del 99% della gamma sRGB. Sono compatibili con AMD Freesync Premium, NVIDIA G-Sync e altre funzionalità per ottimizzare refresh rate, diminuire la luce blu, e migliorare la qualità durante il gaming. Le opzioni di connettività disponibili in questi monitor includono 2 porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Passando quindi al più imponente Odyssey Neo G7, troviamo un pannello VA curvo da 32 pollici (1000R) con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 165Hz. La retroilluminazione LED Quantum Mini offre fino a 1000 nit di luminosità e una copertura DCI-P3 del 95%. Non mancano, dunque, una classificazione Quantum HDR 200, il supporto a AMD Freesync Premium Pro e NVIDIA G-Sync, Low Input Lag, Refresh Rate Optimizer, Adaptive Picture e altre tecnologie. Infine, troviamo un sistema di illuminazione Infinity Core con CoreSync e, lato connettività, 2 porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, 2 porte USB-A 3.0 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Al momento della stesura della notizia non si hanno dettagli ulteriori riguardanti prezzi e disponibilità in Italia. Pertanto, vi terremo aggiornati quando la società diffonderà maggiori informazioni.

Intanto in Corea del Sud Samsung ha lanciato gli auricolari Galaxy Buds 2 Pokémon Edition.