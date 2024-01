Samsung presenta al CES 2024 la nuova gamma di TV OLED: tutti i dettagli

Insieme al nuovo Samsung Music Frame, al CES 2024 Samsung ha presentato la nuova gamma di TV OLED, tra cui spicca il modello S95D da 77 pollici che è in grado di fornire dettagli di alta qualità, elevato refresh rate ed immagini intense.

I pannelli hanno una luminosità del 20% superiore rispetto ai modelli precedenti, e possono mostrare neri intensi e profondi con precisione cromatica resa straordinaria dall’intelligenza artificiale, al punto che ha ottenuto la certificazione “Pantone Validated”. Samsung ha anche presentato i modelli S90D ed S85D in varie dimensioni, a partire da 48 pollici fino ad 83 pollici.

Grazie alla nuova tecnologia “OLED Glare Free”, che è appositamente progettata per gli schermi OLED 2024, i pannelli sono in grado di conservare la precisione dei colori e ridurre i riflessi mantenendo la nitidezza dell’immagine per garantire un’esperienza di visione immersiva anche in pieno giorno. Presente anche il rivestimento a basso riflesso ottimizzato per gli OLED.

Per quanto concerne il modello S95D, Samsung ha integrato dei motori proprietari avanzati per la qualità dell’immagine che permettono al pannello di mantenere i bianchi precisi, i neri più profondi ed i colori maggiormente fedeli. Il produttore spiega che si tratta dello schermo OLED più luminoso mai prodotto da Samsung, con frequenze di aggiornamento elevate fino a 144Hz, il che lo rende l’ideale sia per gli appassionati di sport che gaming.